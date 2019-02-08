Найбагатшої людини в світі шантажують оприлюдненням інтимних фото

Таблоїд шантажує відомого бізнесмена



Найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса з-за інтимних фотографій шантажує бульварна газета. Принаймні, про це говорить сам засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin.

Безос звинуватив холдинг American Media Inc., власника газети National Enquirer: він стверджує, що представники цієї компанії загрожують опублікувати його особисті фото, які він посилав своїй дівчині Лорен Санчес.

Бізнесмен сказав, що йому написали лист з AMI, в якому говориться, що публікації інтимних знімків Безос може уникнути, якщо спростує, що холдинг висвітлює його розлучення “з упереджених позицій”.

На початку року стало відомо про розлучення Безоса з 48-річною Маккензі Безос. National Enquirer тут же написала, що він нібито зраджував дружині з Санчес, і показала кілька фото з їх зустрічей.

Сам Безос мовчав з приводу цих публікацій. Його радник сказав, що бачить у висвітленні холдингом AMI розлучення Безоса “політичні мотиви”.

Керівник таблоїду Девід Пекера довгий час підтримував тісні стосунки з нинішнім президентом США Дональдом Трампом, тоді як Безос з 2013 року є власником газети Washington Post, яку Трамп недолюблює за публікації про себе.