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У США продають особняк, в якому виріс Трамп

08.02.2019

В США продают особняк, в котором вырос ТрампЙого побудував батько Дональда Трампа.

У нью-йоркському районі Квінс знову виставили на продаж житло президента США Дональда Трампа. Будинок, який у 40-их роках минулого століття збудував батько чинного глави Білого дому Фред Трамп, його нинішні власники оцінили у 2,9 млн доларів.

Будинок розташований на острові Лонг-Айленд і являє собою п’ятикімнатний будинок, в якому жив на той момент ще майбутній 45-й американський президент, поки йому не виповнилося чотири роки.

Варто зазначити, що, крім культурної цінності, будинок представляє чималу фінансову вигоду. Після того, як у 2017 році його нинішній власник викупив його за 2,14 млн, будинок почали здавати в оренду. Вартість ночі в “президентському” будинку коштувала 725 доларів.

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