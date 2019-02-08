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Закарпатський журналіст зняв, як словацькі митники вимагають “на каву”

08.02.2019

Закарпатский журналист снял, как словацкие таможенники требуют "на кофе"

Закарпатський журналіст став свідком того, як на кордоні зі Словаччиною сусідній митник вимагав у нього хабар за безперешкодний проїзд на авто.

За словами Віталія Дієслова сталося це в неділю, саме тоді, коли він повертався зі Словаччини на авто, яке планує розмитнити.

“Яке ж було моє здивування коли словацький митник вимагав у мене хабара. Ну, як хабарі – “на кавичку”. Я чув, що люди в черзі після яких я стояв, між собою говорили про те, що митнику виявилося замало 10 євро і він вимагав хоч 20. Тому я вирішив знімати момент, коли він підійде до мене на телефон. Словацький митник був дуже здивований, що я не в курсі про цю “традицію”., – написав Віталій Глагола на своїй сторінці в фейсбук.

Дієслова говорить, що не дав митнику гроші, після чого той відклав документи журналіста та почав оформляти документи інших позаду черги. Віталій Глагола розповів Mukachevo.net, що його так тримали хвилин 40, і вже після скандалу оформили. “Справедливості заради – на нашій стороні кордону від українських митників ніяких натяків на хабар не отримував”, – додає Дієслова.

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