Закарпатський журналіст зняв, як словацькі митники вимагають “на каву”

Закарпатський журналіст став свідком того, як на кордоні зі Словаччиною сусідній митник вимагав у нього хабар за безперешкодний проїзд на авто.

За словами Віталія Дієслова сталося це в неділю, саме тоді, коли він повертався зі Словаччини на авто, яке планує розмитнити.

“Яке ж було моє здивування коли словацький митник вимагав у мене хабара. Ну, як хабарі – “на кавичку”. Я чув, що люди в черзі після яких я стояв, між собою говорили про те, що митнику виявилося замало 10 євро і він вимагав хоч 20. Тому я вирішив знімати момент, коли він підійде до мене на телефон. Словацький митник був дуже здивований, що я не в курсі про цю “традицію”., – написав Віталій Глагола на своїй сторінці в фейсбук.

Дієслова говорить, що не дав митнику гроші, після чого той відклав документи журналіста та почав оформляти документи інших позаду черги. Віталій Глагола розповів Mukachevo.net, що його так тримали хвилин 40, і вже після скандалу оформили. “Справедливості заради – на нашій стороні кордону від українських митників ніяких натяків на хабар не отримував”, – додає Дієслова.