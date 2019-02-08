Американка розбагатіла, одужавши до 200 кг

Вона надає контент для дорослих.

Блогер з США Аманда Фей вести 200 кілограмів і заробляє на цьому гроші. Дівчина публікує фото і відео, на яких вона їсть.

Мешканка Каліфорнії відносить себе до фидеристам – людям, які вихваляють повноту тіла. У 2016 році Фей познайомилася з фідером, який став її хлопцем. З тих пір вона вирішила записувати контент для таких людей.

Щодня 25-річна дівчина споживає до 10 тисяч кілокалорій і знімає відео своїх прийомів їжі. Дівчина публікує їх на багатьох ресурсах з оплатою за доступ від 10 до 50 доларів. А за контент для дорослих Фей заробляє 100 доларів.

Американка стверджує, що найбільшим попитом користуються відео, на яких вона їсть тако, гамбургери і фрукти.

Зараз у дівчини більше 52 тисяч передплатників в Instagram. Вона каже, що намагалася худнути, але це не робить її щасливою.