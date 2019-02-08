Стало відомо, у скільки обійдеться Росії ізоляція інтернету

У Росії мають намір ізолювати інтернет і для цього в держбюджеті на 2019 рік заклали гроші на створення Центру управління мережею зв’язку загального користування.

За даними видання, на старт програми планують виділити майже 600 млн рублів, в наступному році на її розвиток — 699 млн рублів, а в 2021 році – 546 млн рублів. Таким чином всього за три роки влада витратять понад 1,8 млрд рублів.

Так званий Центр управління мережею зв’язку загального користування буде «захищати» рунет від зовнішніх загроз.

4 лютого уряд Росії підтримала законопроект про створення автономного інтернету, але заявило про необхідність вказати джерела додаткового фінансування операторів зв’язку, необхідного для відключення рунета від «світової павутини».

Ініціатор законопроекту, сенатор Андрій Клішас запевняв, що з бюджету не доведеться виділяти гроші на реалізацію проекту.

Очікується, що 7 лютого профільний комітет розгляне доопрацьований законопроект і прийме рішення, чи рекомендувати його до прийняття в першому читання.

Зазначений законопроект вже викликав хвилю обурення в соцмережах і незалежних ЗМІ. Російські активісти назвали проект «ефективної цензурою».