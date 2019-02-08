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Британка на 11 років втратила слух через іграшковою кулі

08.02.2019

Британка на 11 лет потеряла слух из-за игрушечной пулиЖінка мучилася роками.

У Великобританії 28-річна Джейд Харріс одинадцять років скаржилася на глухоту, поки їй з вуха не дістали пластикову пульку.

Близько одинадцяти років Харріс практично не чула одним вухом. Вона голосно розмовляла тому, що не чула себе, і дивилася телевізор на повну гучність.

Жінка звернулася в лікарню тільки коли в праве вухо їй потрапила вода. Попутно лікарі оглянули її ліве вухо і виявили там сторонній предмет.

Після його вилучення виявилося, що це пластикова кулька від іграшкового пістолета. Британка згадала, як в дитинстві гралася з друзями і один кулька боляче вдарив її у вухо.

Після витягання кулі у Харріс повністю відновила слух.

Британка на 11 лет потеряла слух из-за игрушечной пули
Британка на 11 лет потеряла слух из-за игрушечной пули

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