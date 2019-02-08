Названо число поляків, які симпатизують українцям

Ставлення до українців покращився.



31% поляків прихильно ставиться до українців, а 41% – з антипатією. Про це свідчать дані польського Центру дослідження громадської думки (CBOS).

Згідно з торішнім опитуванням, кожен четвертий респондент мав позитивне ставлення до українців (24%), тоді як антипатію відчували 40% опитаних.

В цьому році чехи, італійці, словаки, угорці та американці опинилися на перших місцях рейтингу народів, до яких найбільш позитивно ставляться поляки. Найменш доброзичливі сусіди українців до ромів і арабам.

Згідно з дослідженням CBOS, краще всього поляки ставляться до чехів – це 56% анкетованих (також 28% відноситься до них нейтрально, а 11% – негативно).

55% респондентів доброзичливо ставиться до італійцям (28% – нейтрально і 11% – неприхильно).

До словаків і угорців з пієтетом ставляться по 53% опитаних поляків (29% – нейтрально і 10% – неприхильно до словаків, а також 27% – нейтрально і 12% – негативно до угорців).

Позитивно до американцям належить 51% анкетованих поляків (30% – нейтрально і 14% – негативно). 50% прихильні до англійців, 47% – до хорватам, 46% – до ірландців.

По 36% опитаних поляків висловив прихильність до литовців (31% – нейтрально і 21% – негативно), а також до німців (26% – нейтрально і 34% – неприхильно).

До білорусів і китайцям позитивно ставиться до 31% анкетованих поляків. Негативно до білорусів відносяться 27%, а до китайцям – 28% респондентів.

Також про євреїв позитивно висловлюється 31% опитаних, а негативно – 33%.

Позитивне ставлення до росіян має 28% анкетованих поляків, а неприхильне – 43%. До румунів позитивно ставляться 24% респондентів, а неприхильно – 40%. 57% анкетованих негативно ставляться до ромів (17% – позитивно), а 65% – до арабів (13% – прихильно).

За словами CBOS, в цьому році поляки покращили своє ставлення до майже всім народам, які взяли участь в опитуванні. Значно зменшилися відсотки анкетованих, які неприхильні до росіянам і білорусам.