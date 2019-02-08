Кадиров назвав причину бійки, під час якої затримали помічника постійного представника Чечні в Па

Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував затримання помічника постпреда в Криму Мурада Саїдова за підозрою у вимаганні, про що раніше повідомляла «Говорить Москва» з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За даними радіостанції, Саїдов організував побиття підприємця Ібрагіма Алієва за відмову передати частку в бізнесі.

«Обидва учасники інциденту чеченці, тривалий час знайомі, підтримували ділові стосунки, ні з ким із сторонніх осіб не вступали в конфлікт. Розбіжності виникли через взаємних претензій по бізнесу. Вони будуть врегульовані справедливо і в суворій відповідності з законом», — написав керівник регіону в своєму Telegram-каналі.

Також Кадиров додав, що за його дорученням у ситуації розбираються депутат Держдуми Адам Делімханов і постпред в Криму Іса Хачукаев. «Я зажадав дати принципову й об’єктивну оцінку. Згідно отриманої інформації, вилучена зброя є травматичним та має необхідні дозвільні документи», — заявив чиновник, зазначивши, що в Росії населення володіє мільйонами одиниць травматичної та мисливської зброї». І якщо воно отримано законно, то це «не є злочином», – додав Кадиров.

Про те, що Саїдов звільнений від посади, глава регіону не сказав, але написав про співпрацю з них у минулому часі.

«Мурад Саїдов був одним з помічників постпреда на громадських засадах», — сказав Кадиров.

Помічника постійного представника Чечні в Криму за підозрою у вимаганні затримала поліція

За відомостями радіостанції «Говорить Москва» правоохоронці затримали Саїдова під час масового побиття бізнесмена Ібрагіма Алієва в ресторані «Зустріч». Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

За попередніми відомостями, у нападників вилучили боєприпаси та кілька одиниць стрілецької зброї, в тому числі золотий пістолет.