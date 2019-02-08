Другий тюремний строк: Колишній президент Бразилії отримав майже 13 років в’язниці за корупцію

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва засуджений до 12 років і 11 місяців в’язниці за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей.

Лула Да Сілва був президентом Бразилії з 2003 по 2011 роки.

У 2016 році Лула Да Сілва вже отримав дев’ять з половиною років ув’язнення по іншій справі з аналогічними звинуваченнями. Пізніше Верховний суд збільшив йому термін до 12 років і одного місяця.

У загальній складності проти Лула Да Сілви були відкриті сім кримінальних справ. По одному з них він був виправданий.