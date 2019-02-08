Gucci попала в расистський скандал через светри

Джемпер коштував 900 доларів.

Модний дім Gucci зняв з продажу светр через звинувачення в расизмі. Джемпер має чорний комір-балаклаву з прорізом для рота і червоними губами.

Користувачі соцмереж звинуватили бренд в пародіюванні темношкірих і створення так званого “блекфейса” (колись так називали грим акторів, які грали темношкірих, переважно в негативному світлі).

В самому модному будинку вибачилися і виправдовуються, що при створенні колекції надихалися лижними масками минулого століття.

Зараз скандальний светр, який на офіційному сайті коштував 900 доларів, зняли з продажу.