У Польщі зафіксували рекордний за 12 років зростання економіки

Дані опублікувала Єврокомісія

Основними двигунами зростання були сфера споживання і державні інвестиції.

Прогнози економічного розвитку ЄС опублікувала в Брюсселі Єврокомісія. З них випливає, що в минулому році економічне зростання в Польщі склав 5,1 відсотка. Це на 0,3 відсотка більше, ніж у попередньому, листопадовій, прогнозі.

ВВП Польщі в цьому році прогнозується на рівні 3,5 відсотка – на 0,2 відсотка менше, ніж передбачалося у листопаді.

У минулому році Польща була третьою найбільш динамічною економікою в Європейському союзі – після Ірландії та Мальти. Торішній економічне зростання Польщі був найвищим з 2007 року. Основними двигунами зростання були сфера споживання і державні інвестиції.

Збільшення державних інвестицій, в т. ч. з фондів ЄС, продовжуватиметься і в цьому році, а зростання заробітної плати повинен підтримати рівень споживання товарів і послуг, однак більш висока інфляція «з’їсть» частину реальних доходів. Це означає, що в цьому році економіка Польщі сповільниться і опуститься на шосте місце в ЄС. Польщу будуть випереджати Мальта, Ірландія, Словаччина, Румунія і Болгарія.

У наступному році очікується збільшення ВВП Польщі на 3,2 відсотка, що стане шостим результатом в Європейському союзі.