Що робити? служи, не вір, не бійся, не проси

Слід жертвувати частиною особистої свободи, навіть коли держава дійсно стане продуктом суспільного договору?…і чи може бути таке?.. У всякому разі, ось слова наймудрішого М. Веллера: «Держава – це надличностная система, яка існує за законами Всесвіту і збирає з нас для виконання своїх завдань – великі справи вернути колективними силами». І більшість людей у нас до цих пір по-азійськи чекають від Держави не служіння громадянам згідно Конституції, але рику, та ще такого, щоб сусіди тремтіли. Особливо важливо плодити Державі ворогів. В ідеалі – влаштувати маленьку звитяжну війнушку. А «Свобода людська небезпечна і потрібна тільки занадто розумним».

Про це і подібному див. безкоштовно мої «Різнокольорові спогади» Петро Новыш.

www.proza.ru/2010/01/09/225

Не впевнений, що вітчизняної еволюції був корисний державний штучний відбір по Дарвіну з поетапним знищенням: носіїв культури (дворян), духовності (священиків), підприємливості (буржуїв), працьовитості (кулаків), а сьогодні – м’яким витісненням інтелекту (вчених).

Розумниця, чемпіон світу з шахів Володимир Крамник крамольно зауважив: «…більшість держав не зацікавлений, щоб переважна кількість населення було занадто розумним. Це, напевно, не вигідно жодній державі». (АиФ№1-2006 р.)

І не кращий вихід для порядної людини – тримати по можливості максимальну дистанцію від будь-яких державних служб і починань в дусі тюремній максими «не вір, не бійся, не проси»?