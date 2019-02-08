У Росії загорівся великий торговий центр: відео з місця НП

У четвер, 7 лютого, в російському місті Сургут загорівся торговельно-розважальний центр «Фараон». Вогонь перекинувся на ТРЦ з меблевого складу компанії «Сурмекс».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На кадрах з місця НП видно, що з будівлі гіпермаркету піднімається великий стовп диму.

За даними російського МНС, повідомлення про займання будівлі на пульт пожежної охорони надійшло о 13:41 за місцевим часом. На той момент площа пожежі становила 150 квадратних метрів. На місце пожежі виїхали 8 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу від МНС.

Пожежі присвоєно третій підвищений клас небезпеки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомляють ЗМІ, одна з пожежних машин, поспішаючи на пожежу, потрапила в масове ДТП. Спецавтомобіль зіткнувся з декількома машинами.