У Парижі помер відомий спортивний журналіст

Він придумав створення “Золотого м’яча”.



У четвер, 7 лютого, у віці 98 років помер французький журналіст Жак Ферран, один з авторів ідеї створення “Золотого м’яча”. Про це повідомила прес-служба Професіональної футбольної ліги Франції.

Жак Ферран був одним з творців формату і правил Кубка європейських чемпіонів (нинішня назва – Ліга чемпіонів), а також членом колегії, яка заснувала нагороду кращому футболісту світу “Золотий м’яч”. В якості журналіста він працював у французьких виданнях l’equipe і France Football.

“Вплив Жака Феррана набагато перевищило його роль журналіста. Він був одним з піонерів сучасного спорту. Ми всі, в деякому роді, його спадкоємці. Світ спорту сьогодні у жалобі, від імені організації та французького професійного футболу я висловлюю співчуття родині Жака Феррана і газеті l’equipe”, – сказала президент ліги Наталі Бій де ла Тур.

Кубок європейських чемпіонів вперше був розіграний в 1956 році, переможцем став іспанський “Реал”. Перший “Золотий м’яч” було вручено також у 1956 році, лауреатом нагороди став футболіст англійського “Блекпула” Стенлі Метьюз.