Світлий образ будь-яку ціну…

Ось характерний коментар в одному з обговорень в моєму журналі: «…не сліпі ж вони, напевно адже знають всі, і пам’ятають! я навіть не знаю, ким треба бути, вони що, якісь моральні інваліди, або розумово відсталі, або зовсім кінечні виродки і дегенерати? не може ж звичайна нормальна людина не помічати таких банальних речей…» (https://escaping-man.livejournal.com/profile” target=”_self” rel=”nofollow”> escaping_man)

Це коментар в гілці обговорення деяких, не дуже світлих сторін (скажімо так) радянської дійсності. Насправді багато людей задаються питанням: як, чому ті, деякі з тих, хто жив за радянських часів і, по ідеї, повинен добре пам’ятати всі «принади» тієї епохи, сьогодні так самозабутньо завалюють всі без винятку теми, присвячені СРСР, коментарями в стилі: «ах, як ми чудово тоді жили», «ох, як хочеться туди повернутися», «ух, яка наклеп, у нас холодильник завжди був забитий ковбасою і м’ясом» і т. д. і т. п.

Деякі спостерігачі приходять до висновку, що це якась різновид психічної хвороби, щось на зразок раку мозку навпіл з амнезією на тлі неохайно проведеної лоботомії. Я з цим не погоджуся. Тобто, з одного боку, так, серед Зберігачів Світлого Образу «родом з СРСР» шизофреніків і міських божевільних чимало. Однак поряд з примірниками, які по праву прикрасили б в якості експонатів будь-психіатричну клініку, чимало цілком осудних і психічно здорових людей, які піклуються про Світлому Образі, охороняють його і плекають, підфарбовують огорожу регулярно і всіляко пильнують. Щоб не бути голослівним, пропоную пройти під кат і ознайомитись з експонатом.

Ситуація, власне, до смішного проста. Якийсь Зберігач Світлого Образу (mike1973) у дискусії (з gorlum220) піддається пориву наївною відвертістю і повідомляє наступне.

В юному віці (8-9 років) зазначений Охоронець зі своєю матінкою (а може батюшкою або бабусею) випадково в гастрономі на околиці Москви купив паюсну ікру (за ціною 12 грн. за кг). В якийсь інший дискусії вже в наш час, якомусь сучасному представнику юного покоління Зберігач (вже не в юному віці) цей випадок розповів, викинувши кілька слів («в цій історії пропущений один момент», – радісно повідомляє він). Зокрема, вказано момент, що покупка була зроблена випадково, тобто якийсь втыкающий отрок отримав історію про те, що в радянський час в будь-якому гастрономі Москви запросто можна було придбати ікру.

Крім того – цього немає в дискусії, але воно як би само напрошується – Зберігач напевно ще не уточнив, що ікра була паюсної, а не зернистою, чому його розповідь в якийсь інший дискусії виглядав швидше всього так:

«Так на початку 80-х в ми в своєму гастрономі на околиці Москви регулярно купували чорну ікру». Крапка.

Навіть не буду детально зупинятися на тому моменті, що паюсна ікра відноситься до зернистої приблизно також, як мазут до 98-го бензину. Це, по суті, не так важливо. Зберігач Образу, судячи з його висловом («чорна зерниста ікра при намазуванні на хліб лягає тонким шаром»), навряд чи коли-небудь бачив зернисту ікру не на картинці. Втім, не виключено, що його матінка як колись купила в ресторані з чорного ходу цієї самої ікри (грам 100) і намастила цю коштовність на хліб у самому справі за десять ікринок на бутерброд, чому у Зберігача і склалося враження, що зерниста ікра ну ніяк на хліб товстим шаром не мажеться. А ось зате солоний, липнущий до зубів чорний пластилін (паюсну ікру), випадково куплену в гастрономі, для майбутнього Зберігача не пошкодували і відрізали від шматка скибкою, як шматок докторської ковбаси.

Але це все, насправді, дрібниці. Дивовижно інше: ця дитяча радісна безпосередність, з якою Зберігач повідомляє всьому світу: «Так, я нахабно і безпардонно збрехав. Але ж я діяв з найкращих міркувань, я брешу, щоб у нинішнього юного покоління склалося враження про СРСР, як про щось хороше» Як він самі пише: «Вже краще хай малолітні камради асоціюють той же СРСР з чорною ікрою в магазинах, а не з чергами і дефіцитом». З цього пасажу, до речі, можна припустити, що своїми одкровеннями цей суб’єкт ділився з «малолітніми камрадами» не відомому Безвиході Гобліна.

В даному випадку є наочна демонстрація розхожого ідіоматичного вислову: «простота-гірше злодійства». Ну от хочеться персонажу, щоб молодь мала про СРСР позитивне уявлення і тому він бреше. Бреше зі спокійною впевненістю, що робить добру справу. В принципі, молодець. Молодець не тому, що бреше, а тому що чесно в цьому зізнався. Адже скільки по просторах Інтернету нишпорить всіх цих Зберігачів Світлого Образу, які не кліпаючи брешуть про ікру, яка продавалася в кожному гастрономі, про те, що ковбасу і м’ясо можна було купити в будь-якому магазині будь-якого міста, про те, що латки радянських людей були такими великими, що їм нічого не варто було купити м’яса на ринку, якщо раптом (про, чисто випадково!) у державному магазині м’ясо закінчилося. І багато ще чого іншого брешуть. Брешуть натхненно, зі смаком, часом, здається, і самі починаючи вірити у власну брехню, а коли марево брехні проходить, люто сумують, що реальний СРСР (який вони, зрозуміло, прекрасно пам’ятають), був дуже далекий від їх гекатомб брехні, нагромаджених заради – про звісно ж! – заради СВЯТОЇ мети, заради того, щоб – УВАГА! – у молоді Радянський Союз не асоціювався з чергами і дефіцитом.

Якщо вдуматися, то в цьому немає нічого дивного, якщо врахувати, що ці істоти є породженням комуністичної системи, а вона в свою чергу зовсім не дбала про достовірності, коли займалася масованою пропагандою. Комуністична пропаганда в СРСР безпардонно збрехав, спотворювали дійсність, подтасовывала факти, приховувала неприємні реалії, замикала в спецхраны небезпечну інформацію, знищуючи кожного, хто намагався оскаржити її або шельмовала, зводячи до карикатури, будь-якого, хто опинився їй непідвладний (перебуваючи в далекому зарубіжжі), але мав можливість розповідати правду про комуністів і створеної ними системи.

Як бачимо, з тих пір мало що змінилося. Нинішні Охоронці Світлого Образу в точності намагаються повторювати всі технології комуністичної пропаганди. Різниця лише в тому, що по-перше, в СРСР на пропаганді сиділи деколи вельми талановиті люди (було з кого вибирати, враховуючи, доступ до якої хорошої годівниці отримував пропагандист), а по-друге, тотальний контроль комуністами всіх аспектів життя радянських людей дозволяв їм легко прибирати з поля зору радянського громадянина будь-яку інформацію (повідомлення у ЗМІ, книги, фільми, пісні), яка могла викрити комуністичної пропагандистську брехню.

А що ж наші Інтернет-проппагандисты зразок ось цього mike1973? У них все сумно. По-перше, їх інтелектуальний рівень знаходиться десь на рівні плінтуса і просто непорівнянний з інтелектом і кругозором провідних комуно-радянських пропагандистів, таких, наприклад, як Олександр Бовін. Звідси всі «знахідки» Хранителів убогі і не йдуть далі самого тупого брехні. По-друге, їм доводиться діяти не в стерильній ситуації СРСР, коли існувала лише одна точка зору на всі події – точка зору КПРС – а в ситуації вільного доступу до будь-якої інформації і в ситуації, коли проти Зберігачів Світлого Вигляду діють люди, чиї інтелектуальні можливості багаторазово перевершують можливості радянських Інтернет-патріотів. У зв’язку з цим вся ця галаслива активність совпатов зазвичай нічого крім сміху не викликає. Втім, вони все ж здогадуються, тому воліють збиватися в купу в яких-небудь ретельно охороняються від проникнення неприємної їм точки зору загонах, типу вже згаданого Тупичка. Ось там вони зітхають повні груди і нарешті заспокоюються, починаючи самозабутньо брехати один одному, складаючи одну небилицю безглуздіше іншого.

Не розуміють вони тільки одного. Якого-небудь випадкового підлітку можна звичайно набрехати з три короби про ломляться від бадей з чорною ікрою прилавки радянських гастрономів. Але не подається ні найменшої можливості заборонити цьому підлітку отримувати інформацію з інших джерел. І коли одного разу цей підліток дізнається, як насправді йшли справи в СРСР (скажімо, з тією ж ікрою), у нього, як правило, в душі виникає гадливое почуття, яке виникає у кожного, кого намагалися безпардонно обдурити. І тоді ставлення до СРСР у такого підлітка стає ще більш негативним і негативним, ніж якби йому спочатку сказали правду. Це плата за тупу брехню.

Але інтелектуальні каліки (якими є Зберігачі і Захисники Світлого Образу СРСР) зрозуміти цієї простої істини не можуть в принципі. Тому продовжують брехати, брехати і брехати, опускаючи образ Радянського Союзу все нижче і нижче. Адже якщо образ СРСР захищається за допомогою брехні, а його адепти представляють із себе брехунів (а часом і просто неадекватний), то хто повірить в те, що СРСР міг бути хоч чимось хороший? Адже хороше і світле не потребує для свого захисту у брехні. А якщо нічим, крім брехні, сформувати позитивний імідж неможливо, то, як кажуть, з об’єктом захисту все ясно – це рідкісна гидота.