Нові правила обміну валют. Як тепер купувати долари онлайн і пересилати їх за кордон

З 7 лютого, в Україні набули чинності нові правила обміну валют, які регулює закон “Про валюту і валютні операції” та вісім постанов Нацбанку.

Документ повинен привести українську фінансову систему у відповідність з європейськими стандартами. Українцям спростили продаж і купівлю валют. Наприклад, вперше дозволили вільно відкривати рахунки в закордонних банках, міняти валюту онлайн. А також збільшили допустимі суми обміну валюти на добу. “Країна” розбиралася, що змінилося після того, як вступила в силу нова система валютного регулювання.

Переказ грошей

З 7 лютого максимальний обсяг перерахування валюти за кордон, у тому числі з карти на карту, для українців зросте з 15 до 150 тис. грн. Суми, що не перевищують цей рівень, можна переводити без відкриття рахунку і документів та фінансового моніторингу. Якщо потрібно обміняти більше, доведеться пред’являти в касі банку дані з продажу майна, довідку з депозитного рахунки та інші документи, що підтверджують походження коштів. Це робиться, щоб запобігти відмивання коштів.

При цьому закон не передбачає обмежень на отримання українськими громадянами валюти з-за кордону, в тому числі від нерезидентів.

Нацбанк в 33 рази збільшив максимально допустиму суму для пересилання валюти поштою: з 300 євро до 10 тисяч євро.

До 10 тисяч євро збільшили суму, на яку дозволяється вивозити за межі україни банківські метали. До цього з України можна було вивезти не більше 500 грам банківських металів.

“Валютний безвиз”

Згідно нового закону, українці можуть відкривати рахунки за кордоном. А також вільно інвестувати за кордон, вкладати гроші в іноземні банки, купувати іноземні цінні папери, переміщати валюту через митницю. Раніше такі операції проводилися з обмеженнями і за більш складною процедурою.

Щоб відкрити рахунок в іноземному банку фізособа має пояснити мету відкриття особистого рахунку: зарплата, дивіденди, гонорар, прибуток від приватної комерційної діяльності і т. д. Наприклад, фрілансеру, потрібно буде показати договір з роботодавцем і рекомендацію з іншого банку, в якому відкрито рахунок. Це стане підтвердженням благонадійності та адреси проживання.

Юрособа має докладно описати діяльність компанії, обґрунтувати необхідність відкриття рахунку в цій країні (наявність складів, філій, партнерів. великих покупців тощо). Також власник компанії повинен враховувати, що, можливо, доведеться підтвердити джерело походження коштів, які він вкладає бізнес.

У більшості випадків відкрити рахунок за кордоном можна, не виїжджаючи з України, оскільки у багатьох іноземних банків є свої представники, що мають право посвідчувати документи та підпис клієнта. Деякі іноземні банки використовують skype-конференцію для ідентифікації клієнта, який має підготувати оригінал паспорта. При цьому, якщо банки повідомляють, що для відкриття рахунку достатньо заповнити анкету онлайн, є високий ризик нарватися на шахраїв.

При закритті рахунку потрібно отримати офіційне підтвердження від банку про це. Інакше клієнтам загрожують штрафи за обслуговування рахунку і картки. Крім того, є ризик потрапити в базу боржників з незакритими рахунками. Це може перешкодити при відкритті рахунку в іншому іноземному банку.

Не варто забувати, що декларувати доходи, отримані за кордоном, і платити податки з них в Україні все одно доведеться. Тим більше, що іноземні банки обмінюються інформацією з фіскальними органами України.

Валюта онлайн

З 7 лютого банкам дозволили продавати і купувати валюту у своїх клієнтів онлайн – через програми та особисті електронні кабінети. В інтернет-банкінгу можна буде проводити операції на суму не більше 150 тис грн на добу, тобто за поточним курсом, українці зможуть продати або купити близько 5500 доларів або 4750 євро.

Для таких операцій знадобиться два рахунки: гривневий та валютний. Наприклад, при купівлі долара суму спишуть з вашого рахунку в гривні і нарахують на інший ваш рахунок в іноземній валюті. При продажу – навпаки. Оформити валютний рахунок можна за кілька кліків не більш, ніж за 10 хвилин, принаймні в “Приватбанку” і Monobank.

При цьому банки зобов’язали забезпечити автоматичну можливість відмови клієнта від обміну протягом 15 хвилин після операції, якщо він передумав. Здійснювати валютні операції банки будуть без додаткової комісії. Курс валют при онлайнових платежах Нацбанк небудет регулювати. “Ми не регулюємо курс, який будуть встановлювати комерційні банки. Це вже більше питання конкуренції і витрат. Очевидно, що операції через онлайн-банкінг менш затратні, ніж через каси банків, вони більш вигідні. Тому я думаю, що багато банків будуть активно просувати такий продукт. Але є питання і до населення. Я не думаю, що всі готові купувати валюту через онлайн”, – сказав перед запуском процедури заступник голови НБУ Олег Чурий.

Нацбанк дає право, але не зобов’язує українські банки продавати валюту онлайн, тому, швидше за все, вона з’явиться не у всіх банках. Адже для цього потрібно оновити техніку та програмне забезпечення, переглянути внутрішні процеси банків, процедури фінмоніторингу і т. д.

Запуск онлайн обміну валют з 7 лютого анонсували кілька українських банків: “Приватбанк”, віртуальний Monobank, Альфа-Банк. Про намір впровадити нову послугу навесні заявили в “Ощадбанку”.

Один з співзасновників Мonobank Олег Гороховський 7 лютого повідомив, що за ніч до 9:00 ранку клієнти встигли спробувати продаж валюти 1500 разів на суму близько 170 000 доларів.

Колишня співробітниця “Приватбанку” Вікторія Страхова відзвітувала, що сьогодні вона купила 20 доларів в Monobank за курсом 27,0497.

Олег Гороховський також повідомив у своєму телеграм-каналі, що з 7 лютого Нацбанк дозволив купувати валюту за рахунок кредитних коштів. “А ось і сюрприз від НБУ. Доповнення до постанови про валютної лібералізації – НБУ лібералізував ще трохи. І дозволив купувати валюту за рахунок кредитних коштів. Ура, товариші!”, – написав Горохівський і доклав відповідне розпорядження НБУ.

В Приват24 в переліку послуг з’явилася функція “обмін валют”. При переході по посиланню вам знадобиться оформити доларовий рахунок, що робиться в два кліка і займає до 10 хвилин лжидания. Потім можна приступати до обміну. О 09:00 курс покупки долара був 27,1 грн.

Валюта в терміналах і банкоматах

Валютні операції можна здійснити і через термінали і банкомати. Наприклад, для обміну готівкової валюти в терміналі “Приватбанку” потрібно вибрати послугу “Обмін валют” в меню терміналу “Банківські послуги”, внести готівку і вибрати карту, на яку сума буде перерахована у гривні. При цьому клієнту видадуть чек, в якому зазначені сума операції і курс конвертації. Ввести послугу обміну валют через термінали обіцяють в “Ощадбанку”.

Поступово, щоправда їх поки що зовсім небагато, з’являються в Україні автомати з обміну валют. Нааример, їх можна знайти в аеропорту “Бориспіль”. Правда, в деяких курс виявляється невигідним чи ні функції покупки валюти – тільки продаж.

Очікується, що масштабно, по всій країні, такі автомати не з’являться, але будуть встановлені в аеропортах, готелях.

Обмін валют на пошті

З 7 лютого Нацбанк дозволив поштовим операторам впровадити послугу обміну валют. Для цього їм потрібно попередньо отримати ліцензію. На нещодавню зустріч НБУ, на якій роз’яснювалися правила отримання ліцензії, прийшли представники 11 потенційно зацікавлених компаній. Поки валютні операції на пошті ще не реалізовані.

Ліцензію від Нацбанку на здійснення валютних операцій поштові оператори зможуть отримати при дотриманні наступних умов:

– наявність не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50% областей України;

– отримання не менше 50% доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;

– відповідність вимогам до фінансового стану, структури власності, ділової репутації та професійної придатності керівників.

Зміни для бізнесу

З 7 лютого змінилися валютні операції для компаній та юридичних осіб.

– удвічі збільшено граничний термін розрахунків за експортно-імпортними операціями – до 365 днів;

– знижена норма обов’язкового продажу валютної виручки бізнесу з 50% до 30% з 1 березня 2019 року (з 7 по 28 лютого Нацбанк продовжив стара вимога щодо конвертації половини виручки);

– скасування режиму Т+1, коли передбачалося резервування гривні під купівлю валюти. Іншими словами – хочеш купити долар – збери під нього гривню. Тепер безготівкову інвалюту можна купити в будь-який момент без попередньої підготовки;

– затвердження на 2018 рік репатріації дивідендів у межах 7 млн. євро;

компанії мають право переводити валюту на закордонні рахунки в межах 2 млн. євро в рік. Проте не мають права купувати інвалюту для цих цілей, тобто її потрібно заробити або позичити.