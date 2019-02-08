В Індії померла найстаріша слониха на планеті

Вона вважалася “бабусею слонів”.
Найстаріша слониха в світі Дакшаяни померла в Індії на 89-му році життя.
Місцева влада не змогли включити слониху в Книгу рекордів Гіннеса, але вона стала офіційним володарем звання “бабуся слонів”.
Вона містилася в неволі в індійському штаті Керала і протягом кількох десятиліть брала участь в храмових ритуалах і процесіях. Але кілька років тому вона вийшла на пенсію», перестав брати участь у публічних заходах.
В останні роки Дакшаяни стало складніше пересуватися. До всього іншого, в її раціон ввели ананаси і моркву, щоб налагодити обмін речовин.
У вівторок, 6 лютого. слониха перестала приймати їжу і незабаром померла.