На Мадагаскарі померло 300 осіб: названа причина

Країну охоплює епідемія.



Десятки тисяч жителів Мадагаскару заразилися кір.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, з жовтня 2018 року понад 50 тисяч людей захворіли, 300 з них – померли, в основному діти.

Спалах кору вразила всі регіони і всі великі міста острівної держави біля узбережжя Східної Африки. Медики заявляють, що захворювання поширюється через недостатню вакцинації населення – менше 50% на початок епідемії.

Зараз уряд за допомогою ЮНІСЕФ та Всесвітньою організацією охорони здоров’я проводить масову вакцинацію населення.

Вірус кору дуже заразний – він поширюється через кашель і чхання і може жити в повітрі, де інфікована людина кашляв або чхав, до двох годин.

Кір проявляється високою температурою, нежиттю, кашлем і рожевої висипом, іноді до симптомів додаються блювота і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією або викликати ураження головного мозку. Особливо небезпечний кір для вагітних. Приблизно у третини вагітних інфекція викликає передчасні пологи – це пов’язано з крововиливом в плаценту і матку. У 15% кір в перші тижні вагітності може в подальшому призвести до потворності плоду.