«Якщо ти чоловік»: Тимошенко звернулася до Порошенка

Лідер партії “Батьківщина”, кандидат в президенти Юлія Тимошенко звернулася до президента Петра Порошенка з вимогою зняти з виборів її однофамільця Юрія Тимошенко. Про це вона заявила в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

За її словами, президент і його штаб в останні дні реєстрації кандидатів у президенти зареєстрували кандидатом, за своєю ініціативою, Тимошенко Юрія Володимировича.

“Це вони розраховують таким шахрайським принизливим способом забрати у мене на виборах якісь відсотки і передати людині, яка нічого спільного не має з президентством”, – сказала політик.

Екс-прем’єр заявила, що в її команді точно знають, хто вносив грошову заставу за Тимошенко і як все відбувалося.

“Якщо ти президент країни, ти чоловік, ти людина, яка хоче декларувати честь і гідність, як можна так нечесно змагатися?”, – запитала Тимошенко.

“Я звертаюся до президента: так, як ви ставили цього Тимошенко Юрія Володимировича у список кандидатів у президенти, так само згадайте про честь, і видалить цього Тимошенко Ю. В. з кандидатів у президенти і припиніть такі брудні маніпуляції”, – закликала вона.