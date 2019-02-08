У США замерзла найдовша річка на континенті

Лід обрушився на людей з неба і з води.



Крижані пробки – таке природне явище скувало найдовшу в США річку.

У Портленді на поверхні води утворилася нагромадження льодових брил і річка вийшла з берегів. А коли температура знизилася ще на кілька градусів, паводки перетворилися на ковзанку.

У Портленді на поверхні води утворилося скупчення льодових брил і річка вийшла з берегів. А коли температура знизилася ще на кілька градусів, паводки перетворилися на ковзанку. Місцеві власті евакуювали півсотні мешканців з будинків біля річки.

Місцеві власті евакуювали півсотні мешканців з будинків біля річки.

Лід атакує і з повітря – штат Мічиган накрив крижаний дощ. Лінії електропередач розірвалися під вагою льоду.

Без електрики залишилися 50 тисяч осіб.