У Франції уточнили причину відкликання посла з Італії

Рішення виявилося тимчасовим.



Рішення Парижа відкликати свого посла в Римі для консультацій “не є постійним”. Про це заявив представник французького уряду Бенджамін Гриво.

“Але було важливо подати сигнал”, – сказав Гриво.

У четвер французьке Міністерство закордонних справ заявило, що відкликання стосується “безпідставних і безпрецедентних атак Італії з часів війни” і “скандальних заяв” італійського керівництва. Це сталося після того, як віце-прем’єр Італії Луїджі Ді Майо зустрівся у Франції з представниками протестного руху “жовтих жилетів”.

“Коли міністр закордонного уряду їде у Францію, порядність, ввічливість, елементарна дипломатія вимагає, щоб уряд було попереджено і щоб йому сказали, що “ми їдемо туди”, – пояснює Гриво.

В кінці січня французьке міністерство закордонних справ викликало посла Італії після того, як заступник прем’єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо звинуватив Париж у створенні бідності в Африці і масової міграції в Європу.

Ще один віце-прем’єр Маттео Сальвини підтримав Ді Майо і зазначив, що Франція не зацікавлена в стабілізації ситуації в Лівії через своїх енергетичних інтересів. Він назвав президента Франції Еммануеля Макрона “жахливим президентом” і зазначив, що “справа не у французькому народі”.

Після відмови Сальвини приймати судна з біженцями Макрон заявив про “популістської прокази”, якою страждають деякі сусіди французів.

Сальвини описав президента Франції як “ввічливого молодого чоловіка, який п’є занадто багато шампанського”. Лідер Франції сказав, що він є відкритим противником Сальвіні.