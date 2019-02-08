Венесуела: Кремль знову поставив не на того, і не тому дав гроші

У Москві починають починає сумніватися в доцільності підтримки Мадуро у Венесуелі, з причини нежиттєздатності економіки країни. З такою заявою, посилаючись на близькі до Кремля джерела» виступило агентство Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що нібито в Кремлі зростає розуміння того, що катастрофічний стан венесуельської економіки поступово позбавляє Мадуро підтримки серед співгромадян. Крім того, Москва усвідомлює, що він може втратити військовий ресурс, оскільки армія, за словами співрозмовників видання, не готова застосовувати силу проти мітингувальників проти президента.

Bloomberg підкреслює, що російська влада усвідомлюють зменшення кількості важелів впливу на ситуацію в країні, в якій триває економічна криза, настільки сильний, що фінансової можливості впоратися з ним, у Москви вже немає, а військова підтримка неможлива з-за територіальної віддаленості південноамериканської держави.

Агентство також посилається на коментар єдиного розкритого джерела — першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимира Джабарова, який визнає, що час грає не на користь Мадуро.

Чи можна довіряти інформації агентства? І чим для Росії може обернутися перегляд позицій?

— В даній ситуації Блумбергу, звичайно, на всі 100% довіряти ніс коштує, але й відмахуватися від розміщеної ним інформації було б справою наївним і надзвичайно легковажним, — упевнений професор МДУ їм. М. в. Ломоносова, доктор політичних наук Андрій Манойло.

— Справа в тому, що Блумберг — гігантська медіа-корпорація, з колосальними можливостями з видобутку та перевірки будь-якої інформації (навіть секретної), з розвиненою мережею агентури (джерел у вищих колах США і всього світу, які працюють з Блумберг на умовах анонімності), порівнянної з агентурним апаратом ЦРУ чи ФБР. Будь-яка інформація, яка потрапляє в Блумберг, багаторазово перевіряється і перевіряється на декількох рівнях, в тому числі за допомогою агентури, і тільки потім потрапляє в публічний простір. Тому слід відразу усвідомити собі, що поява тих чи інших відомостей в Блумберг — це вже дуже серйозно. Тому, якщо Блумберг заявив, що в Кремлі існують такі настрої», ймовірність того, що вони дійсно існують, досить висока.

Разом з тим, заявляючи про те, що Кремль почав сумніватися, чи варто йому і далі підтримувати Мадуро, Блумберг не розкриває своїх джерел, на свідчення яких воно спирається, мова йде всього лише про «джерелах, близьких до Кремля», побажали (в силу зрозумілих причин) залишитися неназваними. Тим самим репортери Блумберга використовують дуже відомий у практиці інформаційних воєн прийом «легалізації вбрасываемой інформації» — «заяви від імені псевдоофициальных осіб».

Блумберг запевняє, що отримав цю інформацію від джерел, близьких до Кремля», і саме тому цих джерел дуже хочеться вірити: якщо вони дійсно близькі до кремлівської влади, значить, вони компетентні, інформовані і мають секретним інсайдом, абсолютно випадково «утекшим» Блумберг. І нікому як правило не приходить в голову, що це — аноніми, так як у читача немає абсолютно ніякої можливості особисто переконатися в їх фізичному існуванні. Можливо, їх і немає в природі взагалі, а нам втюхують, що вони є.

Якщо ви попросите Блумберг показати цих «джерел» живцем, просто щоб переконатися в їхньому існуванні, то агентство відповість вам відмовою: скажуть, що це діючі чиновники кремлівської адміністрації, які з ризиком для життя саме на умовах анонімності передали репортерам ці секретні відомості; у разі розкриття особистих даних цим людям і їхнім родинам загрожує знищення, родичам — ГУЛАГ і т. д. тобто, вірте анонімам як самим собі, вірте в те, що вони є, і крапка. Саме це і змушує сумніватися в достовірності запропонованої Блумбергом інформації. Крім того, Кремль неймовірно великий (одних веж штук тридцять, плюс мавзолей і т. д.) та людей, які мають з ним близькість, ціла купа. І у всіх ця близькість різна. Більш того, Джона Болтона теж можна розглядати як «джерела, близького до Кремля», оскільки він неодноразово контактував з вищими посадовими особами російської держави і навіть тиснув їм руку. До речі, відносно Венесуели Болтон дотримується якраз тієї самої позиції, яка опублікована в Блумберг.

«СП»: — За інформацією агентства, в Москві зростає розуміння того, що катастрофічний стан венесуельської економіки поступово позбавляє Мадуро підтримки серед співгромадян. А раніше цього не розуміли?

— В Москві досить багато розумних людей, в тому числі — в адміністрації президента, які не займаються лакуванням дійсності, а реально оцінюють шанси на виживання того чи іншого політика, того чи іншого режиму. Те, що в плані з Мадуро «ситуація дозріла», було зрозуміло й раніше: звалилася в круте піке економіка, гіперінфляція, що коливається армія, зради найближчого оточення — це все азбучні істини, які свідчать про неминуче наближення катастрофи. Згодом дії опозиції, за підтримки США якими обклали Мадуро як ведмедя в барлозі, все це підтвердили.

Інша справа, що якийсь час в самому початку деякі представники російського керівництва перебували у полоні ілюзії того, що Мадуро і на цей раз встоїть, адже за ним — армія, а на закордонних рахунках повно грошей, здатних забезпечити лояльність збройних сил, чиновників і спецслужб. Насправді ж з’ясувалося, що армію США як мінімум наполовину перекупили (як свого часу купували за валізи з доларами лояльність генералів Саддама Хусейна), а закордонні рахунки США у Мадуро відібрали під гарним приводом «передачі» їх «новому президентові країни» Гуайдо. Те ж саме зараз роблять і країни ЄС, які визнали Гуайдо після того, як Мадуро проігнорував висунутий ними ультиматум. І це стало шоком для багатьох наших політиків, які раніше заявляли, що «Мадуро — наш президент», «Гуайдо — ушльопок», «ми наших не кинемо», і що Мадуро ніколи не повторить долю Януковича. Зараз ця ілюзія, мабуть, під неухильним напором подій стала поступово розвіюватися, а викликана нею пелена — спадати з очей.

«СП»: — Повідомляється, що російські влади усвідомлюють, що у них залишається мало важелів впливу на ситуацію у Венесуелі: економічна криза там настільки сильний, що фінансової можливості виправити його у Москви вже немає. Це реально так? Венесуельську економіку вже не врятувати?

— Це, мабуть, правда: ми нічим не можемо допомогти режиму Мадуро, крім евакуації самого Мадуро у разі виникнення небезпеки його життю. Ми дали йому великий кредит на самому початку перевороту — в $ 3,7 млрд на підтримку функціонування державного апарату». Це — груба помилка: гроші розчиняться в кишенях венесуельських чиновників і військових і ніколи не повернуться назад в Росію, оскільки Гуайдо, як тільки прийде до влади, обов’язково заявить, що за зобов’язаннями «злочинного режиму Мадуры» він не відповідає. В результаті повториться та ж історія, що і з 4 млрд доларів даних Януковичу прямо перед Майданом. Чому історія нас нічого не вчить (і того, що не можна підтримувати політиків напередодні їх повалення і втечі з країни), як і раніше залишається найбільшою загадкою сучасної російської політики. Зі здоровим глуздом це ніяк не пов’язано. Хоча, можливо, хтось із лобістів Мадуро за цей кредит отримав цілком конкретний відкат (гроші — народні, а значить, нічиї).

Але найбільша проблема венесуельської економіки — це її практично повна відсутність. Нафтовидобуток і нафтопереробка інтегровані в енергетичний комплекс США — це, по суті, їх придаток. Є в деякому обсязі горнорудка. Ну, і транзит кокаїну в США і ЄС, який не можна скидати з рахунків (до речі, тут відразу постає питання про справжнє походження «аргентинського кокаїну», виявленого в 2017-18 рр. на території посольства РФ в Буенос-Айресі). Як їм тут допоможеш?

«СП»: — А що Китай? Може він допомогти? Може, якось об’єднати зусилля?

— Китай не буде допомагати Мадуро: він дочекається його повалення, просто спостерігаючи за тим, що відбувається, і потім буде вибудовувати відносини «з чистого аркуша» з новим керівництвом Венесуели: з Гуайдо або будь-яким іншим політиком, які опинилися на гребені хвилі. В цьому плані висока ймовірність того, що з такою політикою «жорсткого нейтралітету» Китай свої активи та інвестиції поверне: адже він не заявляв про безумовну підтримку Мадуро і про те, що Гуайдо — «порожнє місце», «маріонетка» і «ніхто, і звати його ніяк». На відміну від нас, які розписали Гуайдо, його особисті ділові якості і моральний вигляд у таких фарбах, що він обов’язково це пригадає, ставши президентом, коли ті ж самі люди, які називали його «пустушкою», принижено припадуть до його ніг з всемилостивим проханням про повернення хоча б частини активів і кредитів, вкладених в економіку Венесуели.

«СП»: — Російська влада нібито також усвідомлюють, що військова підтримка неможлива з-за територіальної віддаленості південноамериканської держави. Чи це Так? А як же розмови про потенційну базі там? Американці, якщо з’являється можливість десь закріпитися, зроблять це за всяку ціну, і навряд чи їх звідти викуриш…

— Це, на жаль, правда: Венесуела — далеко, будь обмежений контингент російських військ, розміщений на їх території, знищать раніше, ніж перші російські стратегічні бомбардувальники долетять до Південної Америки, не кажучи вже про кораблях. Ізольована угруповання, відрізана від шляхів постачання, приречена на знищення, якою б великою вона не була. У разі військового конфлікту нас там розстріляють як у тирі, а якщо ми висунемо туди наших вагнеровцев, повториться те, що рік тому відбулося в Хишаме. Так що в разі перевороту і зміни влади у Венесуелі про російській військовій базі доведеться на якийсь час забути.

«СП»: — чи Є варіант, при якому Москва дійсно відмовиться від підтримки Мадуро?

— Звичайно, такий варіант є. Він — гіркий, але він — єдино правильний. Треба згадати про те, що все, що відбувається у Венесуелі, — це виключно внутрішня справа самої Венесуели, в яке ми не маємо права втручатися. Якщо народ виступає проти Мадуро — значить, в цьому є його особиста провина і прийшов час йому відповідати за помилки, у тому числі, за ігри в політику, в яку не варто лізти колишньому таксисту і водієві автобуса, який не має спеціальної освіти.

Венесуела ще раз переконливо продемонструвала, що не кожна кухарка може керувати державою. Важливо пам’ятати, що Ніколас Мадуро і його оточення — це далеко не весь народ Венесуели, а всього лише мала його частина. А діалог рано вибудовувати з усім народом, у тому числі з тими, хто зараз на вулицях Каракаса та інших міст. Зловивши миттєвий хайп на дзвінку Мадуро і запевнення, що ми його не кинемо (і витерши, тим самим, ніс США, а Болтону — вуса), треба повернутися до реального стану справ і згадати про те, що Росія у своїй зовнішній політиці повинна керуватися національними інтересами, вираженими в раціональних категоріях, а не спонтанно виникаючими симпатіями. І пам’ятати про те, що в цій країні зависло від 17 до 20 млрд доларів наших, народних, грошей (хоча вони і записані на Роснефть та ін. корпорації), які потрібні нашому бюджету (нашим ученим, військовим, пенсіонерам, малому бізнесу) тут і зараз. І пильно придивитися до того, як веде себе в цій дуже непростій ситуації Китай.

Саме тому треба припинити польоти в Каракас наших чиновників (фінансистів, економістів та ін) по лінії «чиновницького туризму»: одного разу вони можуть просто не встигнути полетіти назад. Саме тому нашим військовим (як штатним, так і приватним) нічого робити в цій країні: всіх, хто увижалася Рейтерс, треба відкликати назад, навіть якщо їх там немає. І ще один момент: ситуація з режимом Мадуро в цілому повторює сценарій українських подій 2013-14 років. І наша політика теж в 2019 році будується також, як і в 2013-м. Тоді, у 2013-му, ми загралися з Януковичем (звичайним корупціонером, хабарником і казнокрадом, выжавшем і Росії вже напередодні свого повалення 4 млрд доларів, втрачених Росією безповоротно) і втратили країну, яка була для нас дружній. Сьогодні ми точно також, граючи з Мадуро, ризикуємо втратити Венесуели (і вкачанные в неї кредити). І все за одним сценарієм, яка співпадає з точністю. Чи Не пора вже включити мізки?

— Венесуела знаходиться дуже далеко від Росії — і в географічному, і в символічному плані, згоден виконавчий директор Міжнародної моніторингової організації CIS-EMO Станіслав Бишок.

— Відбуваються в далекій південноамериканській країні події ніяк глобально не позначаються на Росії, якщо не брати інформаційний шум. Зрозуміло, якщо б у Москві публічно поклялися захищати персонально Ніколаса Мадуро до останньої краплі крові, а потім, коли справа дійшла до надання допомоги, нічого б не зробили, це було б деяким ударом по престижу Росії, нехай і некритичним. Поки ж у Москві дипломатично заявляють, що продовжують вважати Мадуро легітимним главою боліваріанської республіки — і не більше того. Це символічна підтримка.

Венесуела до останнього часу була ще й ринком збуту російського озброєння, втрачати який при переході влади до орієнтованого на Вашингтон президенту не хотілося б. Тут, однак, є важливий нюанс. Венесуела купує російське озброєння багато в чому за рахунок російських кредитів, які в нинішніх економічних умовах, з абсолютно фантастичною інфляцією, соціалістична республіка вже не в змозі обслуговувати. Перспектива виділення країні нових кредитів в надії, що вона, закривши ними старі, якимось чином знизить власну інфляцію з мільйона відсотків до хоча б до ста тисяч в рік і зможе якось виборсатися при поточній економічній політиці здається малоймовірною.

Виходить, що у Москви зараз вибір між одним президентом, який навряд чи буде зацікавлений в закупівлі російського озброєння, і іншим, що дуже зацікавлений, але платити за це не може. Кажуть, що зекономлені гроші — це зароблені гроші.

«СП»: — Наскільки тут можна довіряти Блумбергу?

— Справа не в конкретному інформагентстві, справа в здоровому глузді. В даний час, наскільки можна судити, стійкість чавистской моделі для Венесуели, коли високі світові ціни на нафту давали можливість здійснювати масштабні соціальні програми і, не виробляючи нічого, закуповувати всі товари повсякденного попиту в інших країнах, не вірить ніхто. Справді, то тут, то там проходять мітинги на підтримку президента Мадуро, навіть у Москві, але основний меседж там — це все-таки протест проти чергового втручання Вашингтона у справи суверенної держави. Це вираз антиамериканського ресентименту, а не оптимізму щодо перспектив конкретного Ніколаса Мадуро. Розуміючи, що чавизм — явище йде, люди, які беруть у Росії принципові зовнішньополітичні рішення, вже, очевидно, почали діалог з Гуайдо.

«СП»: — Сенатор Володимир Джабар визнає, що час грає не на користь Мадуро. Чи це Так? На кого вона працює?

— Мадуро уособлює собою соціально-економічну модель, яка вже не працює і навряд чи піддається реанімації. Чому, скажімо, нафтовидобувні держави Перської затоки, які, як і Венесуела, самі нічого не виробляють і все необхідне закуповують в інших країнах, виявилися більш стійкими, ніж боліваріанська республіка, — питання окреме. Хтось обов’язково скаже, що в їх справи не втручався Вашингтон. Поганий вплив США — це взагалі універсальне пояснення для державних невдач, особливо в Латинській Америці. Деякі, мабуть, цим можуть пояснити навіть інфляцію в мільйон відсотків.

Питання для Росії, як мені здається, варто не в тому, чи піде Мадуро чи ні, а в тому, чи зможе і чи захоче наступний президент Венесуели розплачуватися за рахунками попередньої адміністрації. У цьому зв’язку консультації, нехай і непублічні, з Гуайдо — нагальна необхідність. До речі, той факт, що новий президент Бразилії, партнера Росії по БРІКС, визнав Хауна Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели, може, як видається, спростити Москві переговори.

«СП»: — чи Дійсно економіку Венесуели не врятувати?

— Спасіння потопаючих потрібно бути дуже обережним, інакше ризикуєш сам бути підтоплених. Китай, що володіє набагато більш сильною, ніж російська, економікою, не поспішає рятувати Венесуели. Доцільно придивлятися до практики нашого партнера і не грати у завідомо програшні ігри. Кажуть, ризик — справа благородна. Так, але це повинен бути персональний ризик окремих бізнесменів або солдатів удачі, але не ризик цілої держави.

«СП»: — А як щодо неможливості військової підтримки? Усе потрібна нам там потенційна база, і чи ми готові відстоювати цю можливість?

— Військове вторгнення якоїсь третьої сторони до Венесуели поки що залишається на рівні обговорення. Дональд Трамп зі своїми генералами обговорював цю можливість поряд з низкою інших можливостей. Власне, після гіпотетичної окупації країни на оккупирующую силу покладається тягар відповідальності за відновлення підконтрольній території. Цю ношу звалювати на себе ніхто не хоче — що зрозуміло.

Стійкість Ніколаса Мадуро тримається на його угоді з силовиками, які мають карт-бланш на ряд заходів, що виходять далеко за рамки посадових і взагалі військових обов’язків, у країні. Поки це угода зберігається, прихильники опозиції можуть виходити на вулиці Каракаса хоч кожен день і навіть ставати жертвами жорстких розгонів. Рахунок смертей серед протестувальників, до речі, вже переступив за сотню, але у венесуельських реаліях алгоритми Джина Шарпа не діють. А ось закони економіки — працюють.

Є інформація, що оточення Хуана Гуайдо активно працює з військовими середньої ланки, переконуючи їх у тому, що при зміні влади вони не втратять своїх позицій. Якщо у Гуайдо вийде, дні президентства Ніколаса Мадуро полічені. Інше питання, що військові розуміють, що в очах опозиції Мадуро і його силовики — це одне ціле, а гарантії з боку Гуайдо можуть взагалі нічого не коштувати.

Росія, зі свого боку, не брала на себе зобов’язань захищати військовими засобами персонально президента Мадуро і його влада. Військова база в регіоні Москві була б цікава, але перспектива участі в громадянській війні на потенційно програшною боку переважує всі плюси від можливості військової присутності у Венесуелі.