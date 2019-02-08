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Британка розбагатіла, купивши “дешеве” кільце на барахолці

08.02.2019

Британка разбогатела, купив "дешевое" кольцо на барахолке13 доларів зробили жінку багатою.

Мешканка Англії Дебра Годдард випадково дізналася, що кільце, придбане нею за 13 доларів, коштує мільйони.

Шахраї вкрали всі заощадження матері Годдард і жінка вирішила їй допомогти. Англійка згадала про дешевий кільці, яке купила 33 роки тому і вирішила дізнатися його вартість.

Жінка звернулася до ювеліра, який повідомив їй, що в кільці справжній діамант вагою 26,27 карата.

Годдард звернулася в аукціонний будинок sotheby’s, де прикраси оцінили приблизно в 964 тисячі доларів. Після вирахувань аукціонних витрат жінці дісталася половина суми, що склало близько 12,7 мільйона гривень.

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