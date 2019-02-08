У США вилучили рекордно велику партію наркотиків

Вартість контрабанди – мільярд доларів.
У США вилучили рекордну партію наркотиків, яку повинні були доставити в Австралію в двох великих контейнерах під виглядом аудіообладнання.
Серед вилучених речовин: понад півтори тонни метамфетаміну, 25 кілограмів кокаїну і ще 5 тонн героїну. Загальну вартість контрабанди оцінили майже в мільярд доларів.
Операція проводилася спільно американськими і австралійськими правоохоронними органами.
В австралійських штатах Вікторія і Новий Південний Уельс вже затримали шістьох підозрюваних в контрабанді, половину яких сьогодні будуть судити в Мельбурні.
Втім мова може йти про міжнародному наркосиндикате, лігво якого розташоване в Штатах.
Варто відзначити, що в Австралії вища міра покарання за наркотрафік – це довічне позбавлення волі.