У США вилучили рекордно велику партію наркотиків

Вартість контрабанди – мільярд доларів.

У США вилучили рекордну партію наркотиків, яку повинні були доставити в Австралію в двох великих контейнерах під виглядом аудіообладнання.

Серед вилучених речовин: понад півтори тонни метамфетаміну, 25 кілограмів кокаїну і ще 5 тонн героїну. Загальну вартість контрабанди оцінили майже в мільярд доларів.

Операція проводилася спільно американськими і австралійськими правоохоронними органами.

В австралійських штатах Вікторія і Новий Південний Уельс вже затримали шістьох підозрюваних в контрабанді, половину яких сьогодні будуть судити в Мельбурні.

Втім мова може йти про міжнародному наркосиндикате, лігво якого розташоване в Штатах.

Варто відзначити, що в Австралії вища міра покарання за наркотрафік – це довічне позбавлення волі.