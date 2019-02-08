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Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенка для зняття сміттєвої блокади Львова

08.02.2019

Садовый обнародовал сделку, которую предлагал Порошенко для снятия мусорной блокады Львова

Міський голова Львова та лідер “Самопомочи” Андрій Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент Петро Порошенко в 2016 році під час “сміттєвої облоги міста.

Садовий заявив, що після початку сміттєвої блокади, його запросили в Адміністрацію президента і запропонували підписати угоду, яка вирішить сміттєву блокаду.

“Якщо б ми підписали цю угоду, то “Самопоміч” б припинила своє існування і фракція в парламенті повинна працювати зовсім в іншому ракурсі, як би це було вигідно БПП і тим людям, які на це впливають”, – сказав Садовий на брифінгу під Адміністрацією президента 8 лютого.

В оприлюдненому тексті угоди не згадуються ніякі прізвища або назви, але з контексту зрозуміло, що йдеться про Петра Порошенка (“Сторона 1”), партії БПП “Солідарність” (“Партія Сторони 1”) і про Андрія Садового (“Сторона 2”).

“1. Сторона 2 не здійснює будь-яких дій, висловлювань, що мають негативний характер відносно Сторони 1, Партії Строни 1 і не підтримує в таких діях інші сили.

2. Сторона 2 публічно підтримує Сторону 1.

[…]

4. …Сторона 2 забезпечує результативне голосування за зазначені законопроекти Стороною 1 не менше ніж 26 депутатами Сторони 2.

[…]

6. Сторона 1 забезпечує підтримку у вирішенні утилізації ТПВ у Львові і всіляко сприяє в питанні облаштування нового полігону і питань пов’язаних з цим”.

“Чому роблю це (оприлюдню угоду, – ред.) зараз? На жаль, Адміністрація президента запустила новий виток протистояння. На цей раз представник президента на Львівщині офіційно оголосив, що зробить все можливе, щоб заблокувати будівництво сміттєпереробного заводу. А це, нагадаю, міжнародний проект, де задіяні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), підписані міжнародні угоди і відбувся перший етап тендеру на вибір підрядника за участі провідних компаній світу”, – написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

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