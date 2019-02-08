Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенка для зняття сміттєвої блокади Львова

Міський голова Львова та лідер “Самопомочи” Андрій Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент Петро Порошенко в 2016 році під час “сміттєвої облоги міста.

Садовий заявив, що після початку сміттєвої блокади, його запросили в Адміністрацію президента і запропонували підписати угоду, яка вирішить сміттєву блокаду.

“Якщо б ми підписали цю угоду, то “Самопоміч” б припинила своє існування і фракція в парламенті повинна працювати зовсім в іншому ракурсі, як би це було вигідно БПП і тим людям, які на це впливають”, – сказав Садовий на брифінгу під Адміністрацією президента 8 лютого.

В оприлюдненому тексті угоди не згадуються ніякі прізвища або назви, але з контексту зрозуміло, що йдеться про Петра Порошенка (“Сторона 1”), партії БПП “Солідарність” (“Партія Сторони 1”) і про Андрія Садового (“Сторона 2”).

“1. Сторона 2 не здійснює будь-яких дій, висловлювань, що мають негативний характер відносно Сторони 1, Партії Строни 1 і не підтримує в таких діях інші сили.

2. Сторона 2 публічно підтримує Сторону 1.

[…]

4. …Сторона 2 забезпечує результативне голосування за зазначені законопроекти Стороною 1 не менше ніж 26 депутатами Сторони 2.

[…]

6. Сторона 1 забезпечує підтримку у вирішенні утилізації ТПВ у Львові і всіляко сприяє в питанні облаштування нового полігону і питань пов’язаних з цим”.

“Чому роблю це (оприлюдню угоду, – ред.) зараз? На жаль, Адміністрація президента запустила новий виток протистояння. На цей раз представник президента на Львівщині офіційно оголосив, що зробить все можливе, щоб заблокувати будівництво сміттєпереробного заводу. А це, нагадаю, міжнародний проект, де задіяні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), підписані міжнародні угоди і відбувся перший етап тендеру на вибір підрядника за участі провідних компаній світу”, – написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.