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Американці повернули з того світу” обледенілу кішку

08.02.2019

Американцы "вернули с того света" обледенелую кошкуКішка потрапила в полярний вихор.

У США ветеринари змогли повернути до життя замерзлу кішку, практично повністю вкриту льодом. Тварина стала жертвою полярного вихору.

Господарі кішки виявили її в заметі. Ознак життя вона не подавала, і тим не менш, вони відвезли її до ветеринарів.

“Вона була заморожена… Не так, щоб заледеніти до повністю твердого стану. Але температура її тіла опустилася так низько, що її навіть не міг зафіксувати наш термометр, розрахований на мінімально 32 градуси”, – зазначили в клініці. При цьому відомо, що звичайна температура тіла кішки становить 38 градусів.

Тварина відігрівали гарячими рушниками, грілками і теплою водою. Через годину тварина прийшов в себе і навіть почала подавати ознаки подразнення.

Пізніше її вдалося повністю вилікувати. В даний час тварина відчуває себе чудово.

Американцы "вернули с того света" обледенелую кошку

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