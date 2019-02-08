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У Португалії помер єнот‐прототип Ракети з «Вартових Галактики»

08.02.2019

В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»Тварина хворіла.

Єнот по кличці Орео, який став прототипом персонажа Ракети у фільмі Вартові галактики, помер. Про це повідомили на сторінці Quinta Layla в Facebook.

Тварина померла в четвер, 7 лютого, після хвороби, йому було дев’ять років. Орео брав участі у створенні прототипу Ракети для Вартових галактики і Месників. Єнот допомагав створити тривимірну модель Ракети, дозволяючи відслідковувати свої рухи і звички.

Орео з’являвся на європейській прем’єрі Вартових галактики разом з режисером картини Джеймсом Ганном.

В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»
В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»
В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»
В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»
В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»
В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»
В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»

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