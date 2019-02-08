В ЄС досягли домовленості по «Північному потоку-2»

Заяву Меркель зробила.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про досягнення домовленості в Європейському Союзі щодо поправок в Газову директиву ЄС і реалізації проекту Північний потік-2. Про це вона сказала в п’ятницю, 8 лютого, в Берліні.

“Що стосується Газової директиви ЄС, то ми досягли домовленості, і це стало можливим, тому що Німеччина і Франція тісно співпрацювали один з одним”, – зазначила канцлер ФРН на спільній прес-конференції з президентом Малі Ібрагімом Бубакара Кейта.

Одночасно Меркель зазначила необхідність диверсифікації енергопостачання Німеччини і поставок ресурсів не тільки з Росії. “Ми говорили, що надалі будемо використовувати і скраплений газ”, – сказала вона.

Агентство DPA пише, що допрацьована Газова директива не буде блокувати Північний потік – 2. Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які залишать широкі можливості Берліну для реалізації проекту. Суть пропозиції Німеччини і Франції полягає в тому, що країна, на території якої знаходиться пункт отримання газу з морського газопроводу, отримає право вибору формули застосування до цього проекту правил Газової директиви ЄС та можливих винятків з неї. У разі Північного потоку – 2 цією країною є Німеччина.