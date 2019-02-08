Порошенко пообіцяв монетизацію субсидій назавжди, а не тільки на час виборів

Президент України Петро Порошенко заявив, що його метою є постійна виплата субсидій громадянам готівкою, а не тільки на час виборів.

Про це він сказав на нараді з питань монетизації субсидій.

“Хочу сказати, що моя мета, і це не для березня – це назавжди, щоб субсидії були готівкою, щоб люди зекономлені гроші змогли направити на власні потреби, щоб мотивація була знизити енергоспоживання”, – заявив президент.

На його думку, виплата субсидій готівкою буде мотивувати людей скоротити споживання газу.

“У тому числі монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, коли зекономлені гроші залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту”, – додав глава держави.

За його словами, ті, хто отримують субсидії, споживають в 1,7-2 рази більше газу, ніж ті, хто їх не отримує.