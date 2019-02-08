У Польщі компанію, яка торгує зброєю, “розвели” на мільйони

Аферисти перебували за кордоном.



Компанія Cenzin, яка спеціалізується на торгівлі зброєю і входить в державний оборонний концерн Польська група озброєнь, стала жертвою міжнародного шахрайства.

Компанія Cenzin стала жертвою так званого фішингу. Компанія отримала кілька електронних листів від імені осіб, які видавали себе за постачальників зброї з Чехії.

В одному з листів польську компанію поінформували про зміну рахунку, на який Cenzin повинна була перерахувати кошти за доставку зброї. Особи, відповідальні за фінансові операції внесли відповідні зміни у платіжній системі та перерахували кошти.

Повідомляється, що кошти перераховувалися протягом декількох місяців. Таким чином компанія втратила 4 мільйони злотих.

Зараз відомо, що польська компанія стала жертвою міжнародних аферистів, які у схожий спосіб обдурили і одну з українських компаній, що займається торгівлею зброєю.

Після викриття шахрайства компанія провела дисциплінарне розслідування, в результаті якого звільнили двох осіб, в тому числі працівника, що відповідав за безпеку в компанії.

“Польська група з питань озброєнь” після викриття афери замовила аудит усіх компаній, що входять у концерн.