В Генуї почали зносити міст, що забрав десятки життів

На місці обвалився мосту будуть троїти новий.



Робітники в Генуї почали зносити міст Моранді, від обвалу якого в серпні загинули десятки людей.

За початком робіт спостерігали прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте і міністр інфраструктури Данило Тонинелли.

“Сьогоднішній день є дуже символічним і являє відновлення Генуї, Лігурії та Італії. До кінця 2019 року ми зобов’язані відбудувати міст, тоді нам доведеться почекати ще кілька місяців, щоб його відкрити. Ми покажемо, що італійська система працює”, – сказав Конте.

Нагадаємо, частина мосту Моранді в Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними шляхами і річкою Польчевера. Серед причин обвалення називали людську помилку.