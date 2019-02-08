Вуді Аллен проти Amazon: відомий режисер влаштував серйозний скандал

Культовий майстер голлівудського кіно розлючений поведінкою популярного бренду

Відомий американський режисер Вуді Аллен, який у минулому році оголосив, що припиняє свою творчу діяльність на невизначений термін, подав судовий позов на компанію Amazon Studios.

Про це розповіло популярне американське видання Variety.

Днями Вуді Аллен звернувся до суду із заявою на Amazon через одностороннє розірвання укладених контрактів.

Стрім-сервіс повинен був випустити на екрани чотири фільми режисера, включаючи “Дощовий день у Нью-Йорку” з Джудом Лоу, Тімоті Шаламе та Селеною Гомес, але через звинувачення Аллена в педофілії, відмовився від своїх зобов’язань.

За повідомленням видання Variety, в грудні 2017 року, коли звинувачення на адресу Вуді Аллена були висловлені знову, керівництво Amazon запропонував режисерові відкласти випуск картини “Дощовий день у Нью-Йорку” до 2019-го року. Режисер погодився, однак через півроку компанія повідомила про рішення не випускати ні один з фільмів, передбачених контрактами, укладеними раніше.

“Amazon намагався виправдати свої дії необґрунтованими звинуваченнями 25-річної давнини, про яких сервісу було прекрасно відомо ще до укладення чотирьох окремих угод з Алленом.

Таким чином, компанія не мала законних підстав розривати контракти, враховуючи, що таке рішення загрожує суттєвими збитками не тільки Аллену, але інвесторам, знімальній групі та іншим зайнятих у створенні фільмів людям”, – йдеться в заяві. Тепер режисер має намір стягнути з Amazon 68 млн доларів.