Мадуро зробив нову заяву

Мадуро заявив, що не допустить порушення кордонів Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що не дозволить порушувати державний кордон країни під приводом доставки гуманітарної допомоги. Так він відповів на питання ТАСС про реакцію влади у випадку, якщо опозиція зробить подібні дії.

“Ми жодним чином не дозволимо, щоб наші кордони були порушені”, – сказав він у п’ятницю на прес-конференції.

“В міжнародних ЗМІ можна почути, що народ піднявся проти уряду, що Мадуро упав, – додав він. – Нічого цього не відбувається. Я бачив 500 тисяч осіб на проспекті Болівара [на провладному мітингу в суботу], а те, що показує опозиція – вона робить з допомогою фотошопу”.

Мадуро при цьому підкреслив, що всі, хто намагався влаштовувати безлади в бідних районах використанням вогнепальної зброї, вже арештовані.

Про прибуття перших контейнерів з гуманітарним вантажем в колумбійський місто Кукута на кордоні з Венесуелою в четвер повідомив телеканал “Віво плей”.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 2 лютого оголосив про відкриття трьох пунктів, через які буде вестися прийом іноземної гуманітарної допомоги. За його словами, вони будуть організовані в Кукуте, на кордоні з Бразилією і на острові в Карибському морі. Мадуро назвав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги “поганим і дешевим шоу олігархії” і закликав співгромадян відмовитися від неї.