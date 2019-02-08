У Сирії, імовірно військами Асада, зруйновані два селища

Селища, розташовані в 12 кілометрах від лінії зіткнення військ, перетворилися в руїни

Війська сирійського режиму обстрілювали селища Тух і Джердженаз протягом двох останніх місяців до порушення сочинських домовленостей. Артилерійські обстріли змусили десятки тисяч сирійців покинути рідні домівки і бігти в табори біженців біля кордону з Туреччиною.

Селища, розташовані в 12 кілометрах від лінії зіткнення військ, перетворилися в руїни, загинули десятки мирних жителів. У місцевій адміністрації повідомили, що велика частина жителів селищ бігла до сирійсько-турецькому кордоні.

Член місцевої ради селища Тух Медьяд Гаджар повідомив, що в цьому районі Сирії закрилися всі торговельні об’єкти.

“Раніше в Тухе проживало 33 тисячі сімей, а в Джердженазе – чотири тисячі. Сьогодні ці два селища не населяють і 520 сімей. Тут закриті дев’ять шкіл, пекарні і лікарня”, – сказав Гаджар.