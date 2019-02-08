Масштабна аварія в Іспанії: зіткнулися два пасажирські потяги

Під Барселоною зіткнулися два пасажирські потяги

У п’ятницю, 8 лютого, неподалік від Барселони сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів, в результаті загинула одна людина, постраждали десятки пасажирів.

Приміські потяги зіткнулися увечері між містами Сан-Вісенте-де-Кастельет і Manresa, на північний захід від Барселони.

В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 – в задовільному, ще щонайменше 76 пасажирів отримали незначні травми.

Потяги зіткнулися на одному шляху, коли один із них прямував в Барселону, а другий – в Манресу. Яким чином потяги опинилися на одній колії, поки невідомо.

“Сталося лобове зіткнення потягів R12 і R4. Причини аварії з’ясовуються”, – заявив CCMA представник компанії-оператора залізниць Іспанії Renfe.