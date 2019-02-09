Колумбійський наркодилер перевозив героїн у щенят

Злочинець зашивав в шлунки тварин повітряні кульки з рідким героїном і провозив через американський кордон

Колумбійський ветеринар провозив героїн в США буквально в шлунках маленьких цуценят. В минулому році його заарештували в Іспанії та екстрадували до США. Тепер його чекає в’язниця.

Свою діяльність наркодилер проводив у 2004-2005 роках: він таємно розводив собак на фермі і зашивав у їхні шлунки повітряні кульки з рідким героїном.

Потім ці кульки виймали “хірургічним шляхом”. Скільки собак загинуло при такому “хірургічне втручання”, точно невідомо.

В 2005 році американські правоохоронні органи виявили на фермі дев’ять цуценят і 17 кульок з героїном, 10 з яких тільки витягли з їх животів.

Ветеринар-наркодилер більше 10 років переховувався від правосуддя. Тепер же він проведе 6 років за ґратами.