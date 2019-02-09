Поет, вихваляв Леніна і Тимошенко, написав вірш-звернення до Порошенка

Відомий поет Дмитро Павличко написав вірш, восхваляющее президента Петра Порошенка. Про це на своїй сторінці в Facebook написав член Національної спілки журналістів України Юрій Дорошенко.

“Сьогодні наш славний Дмитро Васильович Павличко мені прочитав свій новий вірш з дещо несподіваною назвою “До Петра Порошенка”. Український народ і Петро Порошенко – герої, до яких апелює старий поет. Я вирішив поділитися з вами актуальними поетичними роздумами класика”, – написав журналіст і розмістив відео, на якому Павличко читає вірш, що має назву “До Петра Порошенка”.

Варто зазначити, що Петро Порошенко не перший, кого поет оспівував у своїх віршах. Раніше Павличко писав оди навіть Юлії Тимошенко.

До зали суду, наче зв’язку обов’язкова, з моєї сотні, піймана у Лючі, Заходити Юля.

А в судді брова підскакує, мов щиглик на колюччі, І западає тиша гробова.

Втім Юля встала: “Слава Україні!” І в залі встала воїнів чота:

“Героям слава!”… Прокурорів тіні розсипались, і блискавка крута

просяяла в небесній височіні, І стало ясно: це не суд, а мста!”

Варто згадати і більш давні приклади хвалебних од авторства поета. Наприклад, Павличко присвячував вірші Леніну:

Я біля серця ношу пісні, В самому серці мого єстества –

Леніна думи ясні, Леніна мудрі слова.

Слів не дали мені солов’ї, Сонця в неволі не бачив я.

Партія – очі мої, Партія – мова моя!