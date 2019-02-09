Польські фермери полюбили Росію після втрати російського ринку

Польські фермери виступають за відновлення торгівлі з Росією і обмеження імпорту сільгосптоварів із Західної Європи. Кілька тисяч фермерів з різних регіонів Польщі проводять акцію протесту перед президентським палацом у Варшаві.

Фермери вимагають виплати компенсацій, обмеження імпорту сільгосппродукції та підвищення закупівельних цін. Аграрії стурбовані закриттям для них російського ринку. “Ввійдете в ЄС, тоді дізнаєтеся”, – відповів один з учасників акції на запитання РІА “Новости” про причини протесту. “Коли був відкритий російський ринок, я міг з трьох гектарів картоплі купити новий трактор. А зараз це неможливо. Все зіпсували політики”, – заявив фермер.

Інший учасник акції, який займається свинарством, також нарікає на російське відповідь продуктове ембарго. “Все одно інші країни купують нашу якісну продукцію і продають у Росію. А ми залишаємося ні з чим”, – зазначив фермер.

Аграрій нарікає на велику кількість продуктів харчування з Західної Європи в польських магазинах. “Закрийте нас від німецького м’яса”, – написано на його плакаті. “Ми виробляємо якісне м’ясо, а поляки їдять неякісна імпортна”, – підкреслив фермер.

Учасники акції принесли до президентського палацу труну, який символізує плачевний стан сільського господарства Польщі. Деякі з протестувальників прийшли на акцію в жовтих жилетах за прикладом учасників масових протестів в Парижі.

Відносини Росії і Заходу погіршилися у зв’язку з подіями на Україні. Захід, звинувативши Росію у втручанні у справи України, ввів санкції проти Росії.

У відповідь Росія 6 серпня 2014 р. прийняла відповідні заходи і ввела продуктове ембарго. У список заборонених для поставок в Росію товарів входять м’ясні і молочні продукти, риба, овочі, фрукти і горіхи.

Втрати країн ЄС від введення Росією продуктового ембарго становлять $8,3 млрд в рік. Під заборону потрапили також продукти з США, Канади, Австралії і Норвегії.