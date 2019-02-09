Брата іспанської королеви відправлять за грати

Двоюрідний брат монарха сяде у в’язницю на 18 місяців

Провінційний суд Мадрида засудив Давида Рокасолано, двоюрідного брата іспанської королеви Летісії, до 18 місяців в’язниці за розголошення таємниці.

За її відомостями, кузена першої леді також доведеться заплатити штраф у розмірі 34,2 тис. євро дітям співачки та актриси Росіо Дуркаль (1944 – 2006). Крім того, Рокасолано не зможе працювати в якості адвоката протягом двох років. Незважаючи на вирок, у в’язницю двоюрідний брат Летісії, найімовірніше, не піде, оскільки раніше він не був судимий, а термін не перевищує 24 місяців.

У 2008 році, через два роки після смерті Дуркаль, почався судовий розгляд з-за спадщини співачки. У 2011 році в ході телепередачі ім’я Рокасолано, який деякий час представляв інтереси дітей артистки, спливло в якості одного з джерел інформації, незаконно переданої пресі. Зокрема, юрист незаконно передав представниці ЗМІ відомості особистого та економічного характеру про членів сім’ї Дуркаль.