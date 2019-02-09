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СБУ затримала на хабарі посадовців Донецького медуніверситету

09.02.2019

СБУ задержала на взятках должностных лиц Донецкого медуниверситета

За невтручання в прийом студентів один з керівників університету отримав два автомобіля BMW загальною вартістю понад 100 тис. доларів

СБУ задержала на взятках должностных лиц Донецкого медуниверситета

“Співробітники спецслужби встановили, що посадовці систематично вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що спеціалізуються на підборі і подальшому оформленні іноземних студентів в українських внз. У разі відмови зловмисники погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів в медуніверситет”, – йдеться в повідомленні.

Так, у 2018 році співробітники спецслужби задокументували факти отримання одним з керівників університету від представника комерційної структури двох елітних автомобілів марки BMW загальною вартістю понад 100 тис. доларів за невтручання в прийом студентів.

СБУ задержала на взятках должностных лиц Донецкого медуниверситета

Під час обшуків у Краматорську та Кропивницького, де розташовані філії медуніверситету, правоохоронці виявили протиправно отримані посадовою автомобілі, на які накладено арешт.

Зараз ректору Донецького національного медичного університету оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, представнику приватного товариства – за ч. 1 ст. 369 КК. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправній механізмі.

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