СБУ затримала на хабарі посадовців Донецького медуніверситету

За невтручання в прийом студентів один з керівників університету отримав два автомобіля BMW загальною вартістю понад 100 тис. доларів

“Співробітники спецслужби встановили, що посадовці систематично вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що спеціалізуються на підборі і подальшому оформленні іноземних студентів в українських внз. У разі відмови зловмисники погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів в медуніверситет”, – йдеться в повідомленні.

Так, у 2018 році співробітники спецслужби задокументували факти отримання одним з керівників університету від представника комерційної структури двох елітних автомобілів марки BMW загальною вартістю понад 100 тис. доларів за невтручання в прийом студентів.

Під час обшуків у Краматорську та Кропивницького, де розташовані філії медуніверситету, правоохоронці виявили протиправно отримані посадовою автомобілі, на які накладено арешт.

Зараз ректору Донецького національного медичного університету оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, представнику приватного товариства – за ч. 1 ст. 369 КК. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправній механізмі.