У командуванні ВМС США закликали вдарити по Росії і Китаю

Високопоставлений військовий чиновник вважає, що РФ і Китай використовують флот для “агресивного захоплення земель, морів і влади”

Керівний військово-морськими операціями ВМС США адмірал Джон Річардсон закликав свою країну перейти до прямого наступу на Росію і Китай.

Таким чином адмірал відповів на питання про можливості США дати відсіч.

На думку Річардсона, Росія і Китай використовують флот для “агресивного захоплення земель, морів і влади”, тому США повинні завдати удару першими.

Адмірал підкреслив необхідність терпіння, дипломатії і дотримання правил. Однак при порушенні домовленостей він закликав “зробити перший крок” і “розправитися” з противниками.