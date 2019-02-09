На форум Порошенко, де він представить свою передвиборчу програму, стягують силовиків

Сьогодні в столичному Палаці Спорту проходить Всеукраїнський суспільний форум під назвою “Відкритий діалог”, на якому президент України Петро Порошенко представить свою передвиборчу програму на посаду глави держави.

Початок форуму планується в 14:00.

Фото: vesti-ukr.com

Нагадаємо, напередодні представник оргкомітету форуму, керівник Інституту розвитку та сприяння демократії Катерина Поп повідомила, що в заході візьмуть участь близько 10 тисяч осіб. Форум проведе аналіз 5 років діяльності президента і спрогнозує, що буде в країні, якщо Порошенко знову стане президентом.