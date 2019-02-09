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На форум Порошенко, де він представить свою передвиборчу програму, стягують силовиків

09.02.2019

На форум Порошенко, где он представит предвыборную программу, стягивают силовиков

Сьогодні в столичному Палаці Спорту проходить Всеукраїнський суспільний форум під назвою “Відкритий діалог”, на якому президент України Петро Порошенко представить свою передвиборчу програму на посаду глави держави.

Початок форуму планується в 14:00.

На форум Порошенко, где он представит предвыборную программу, стягивают силовиков

Фото: vesti-ukr.com

Нагадаємо, напередодні представник оргкомітету форуму, керівник Інституту розвитку та сприяння демократії Катерина Поп повідомила, що в заході візьмуть участь близько 10 тисяч осіб. Форум проведе аналіз 5 років діяльності президента і спрогнозує, що буде в країні, якщо Порошенко знову стане президентом.

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