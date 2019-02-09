У Москві помер знаменитий актор

Сумна звістка прийшла вранці в п’ятницю, 8 лютого. Не стало великого радянського і російського актора Сергія Юрського.

Народного артиста РРФСР не стало на 84-му році життя. Про смерть актора сьогодні повідомила прес-служба театру Моссовета.

Подробиці смерті поки не повідомляються. Відомо, що наприкінці грудня в ЗМІ з’явилася інформація про його госпіталізацію, проте в театрі повідомляли про профілактичному лікуванні.

Сергій Юрський народився в 1935 році в Ленінграді. Під час навчання на юридичному факультеті Ленінградського університету почав брати участь в постановках Театру-студії ЛДУ. Після 3-го курсу вирішив продовжити навчання в Ленінградському театральному інституті імені Островського. Обдарованого студента-другокурсника майже відразу запросили працювати у Великій драматично театру імені Горького.

Широку популярність Юрському принесла роль Викниксора у фільмі Геннадія Полоки «Республіка ШКІД» (1966) і Остапа Бендера в «Золотому теляті» (1968).

У 1978 році Сергій Юрський переїхав до Москви, де став актором, а згодом режисером Театру імені Моссовета. З цього періоду став активно зніматися в кіно. Незабутніми стали його роботи у фільмах «Любов і голуби» і «Місце зустрічі змінити не можна».

У 2010 році Юрський отримав премію Уряду Росії в галузі культури за художньо-анімаційний фільм «Півтори кімнати, або сентиментальна подорож на батьківщину». У 2018 році став володарем нагрудного знака Міністерства культури «За внесок у російську культуру».