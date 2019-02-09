Роговцева: Якщо солдати обирають Порошенка, то я з ними

В ході форуму «Команда Порошенка» знаменита українська актриса Ада Роговцева емоційно підтримала чинного президента України.

«Я так розумію, що ми зібралися для того, щоб затвердити свій вибір. Ми вибираємо президент, Петра Олексійовича. Він взагалі мені рідне, тому що у чоловіка був отець Петро, Кость Петрович і у мене онук Олексій, що ж тут говорити», − сказала вона.

За її словами, вона уважно придивляється до людей, оскільки така професія.

«У мене так болить серце за нього, іноді він такий втомлений, такий замучений, і скільки на ту голову, скільки на те серце навалює все, і коли говорять, переходячи кордон, то не доробив, щось зробив не так або або або. то моє серце розривається, тому що я згадую як говорив Довженко. Боєць з недоліками — це боєць, а досконала муха — це тільки досконала муха. Для мене Петро Олексійович — боєць. Боєць, коли він виходить один на один на світову дипломатію, як він тримається, як він розумно тримається мужньо тримається і головне, ось тут Вадим виступав, хлопчик, солдатик, і багато таких хлопців. Він захищений вже зараз. Тому що армія стала іншою і це титанічна робота всіх нас і президента також», − додала вона.

Зазначимо, що на форумі присутні солдати і офіцери — учасники бойових дій на Донбасі. Роговцева щаслива бути в колі однодумців.

«Є всі командири батальйонів, всі солдати, всі хлопці, які знають що таке смерть, у цей мирний сьогоднішній день. А вони знають, що ми не знаємо, а вони знають, якщо вони обирають президента, то я з ними. Слава Україні!», — резюмувала Пекла Ровцева.