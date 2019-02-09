Мера Могилів-Подільського оголосили про підозру в хабарництві

Чиновника підозрюють в отриманні 15 тисяч доларів за виділення земельної ділянки під забудову.

Міському голові Могилів-Подільського Вінницької області Петра Бровка вручили підозра у хабарництві. Про це в п’ятницю, 8 лютого, повідомив, не називаючи імені, генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

“15 тисяч доларів за 0,3 га землі під забудову. Вінницька прокуратура вручила меру Могилів-Подільського підозра про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради”, – написав він.

Петро Петрович Бровко (1960 р.) був мером прикордонного з Молдовою Могилів-Подільського в сукупності близько 20 років.

На виборах у 2010 році Бровко став мером як висуванець від Партії регіонів, в 2015-му – як самовисуванець (набрав 51% голосів).