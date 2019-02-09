Протестувальники підпалили будинок голови парламенту Франції: відома доля чиновника

Французькі політики серйозно стурбовані тим, що трапилося

У Франції здійснено підпал житлового будинку, що належить голові національних зборів Рішару Феррану.

Сусід помітив охоплений вогонь в будинку Феррана в Бретані і викликав пожежників, повідомив французький парламент увечері в п’ятницю, 8 лютого.

Рятувальники виявили на місці пожежі автомобільні шини і просочений бензином факел. Під час нападу Феррана в будинку не було.

“Ніщо не виправдовує залякування, ніщо не виправдовує насильство і приниження”, – написав глава парламенту у своєму мікроблозі в Twitter. Він виклав дві фотографії, на яких відображені сильно обвуглені кімнати його будинку.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив слова підтримки Феррану і його близьким. “Ганьба тим, хто здійснює подібні діяння”, – написав у Twitter прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп.

Почуття глибокого обурення висловили і інші високопоставлені французькі політики.

З тих пір як у Франції почалися протести “жовтих жилетах”, нападам піддалися будинку цілого ряду депутатів національних зборів від президентської більшості. На адресу деяких парламентаріїв надходять погрози, у тому числі в соціальних мережах.

Рішар Ферран – довірена особа Макрона – є головою національних зборів Франції з вересня 2018 року. Раніше він очолював фракцію президентської партії “Республіка на марші”. Колишній соціаліст підтримував сходження Макрона до влади і був одним із співзасновників партії “Республіка на марші”, створеної в 2016 році.