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У Гімалаях поліцейських накрило лавиною: є жертви

09.02.2019

В Гималаях полицейских накрыло лавиной: есть жертвыЄ зниклі без вести.

В індійських Гімалаях зійшла снігова лавина, сім осіб загинули. Сильний вітер і сніг ускладнюють пошуки живих.

Відомо, що лавина зійшла на поліцейський пост у штаті Кашмір. Поліція знайшла тіла семи з десяти чоловік, які пропали без вісті. Це 5 поліцейських і 2 ув’язнених. Рятувальники переконані, що вони можуть знайти як мінімум ще одного загиблого. Вони намагаються дістатися до місця інциденту, але сильний вітер і сніг ускладнюють пошуки.

З середи, 6 лютого, в Кашмірської долини почався безпрецедентний снігопад, коли в районі Кулгам на півдні Кашміру випало максимальна кількість опадів.

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