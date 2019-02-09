У Гімалаях поліцейських накрило лавиною: є жертви

Є зниклі без вести.

В індійських Гімалаях зійшла снігова лавина, сім осіб загинули. Сильний вітер і сніг ускладнюють пошуки живих.

Відомо, що лавина зійшла на поліцейський пост у штаті Кашмір. Поліція знайшла тіла семи з десяти чоловік, які пропали без вісті. Це 5 поліцейських і 2 ув’язнених. Рятувальники переконані, що вони можуть знайти як мінімум ще одного загиблого. Вони намагаються дістатися до місця інциденту, але сильний вітер і сніг ускладнюють пошуки.

З середи, 6 лютого, в Кашмірської долини почався безпрецедентний снігопад, коли в районі Кулгам на півдні Кашміру випало максимальна кількість опадів.