«Укрзалізниця» планує підвищити ціни на проїзд більш ніж в 2 рази

В “Укрзалізниці” вважають, що запланованого на 2019 рік підвищення вартості квитків на потяги на чверть недостатньо, щоб зробити перевезення беззбитковими.

У компанії вважають: щоб окупити перевезення, вартість квитків потрібно підняти більш ніж у два рази, а тарифи на перевезення багажу – майже в 3,5 рази.

На даний момент передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%. У разі погодження цього пропозиції, тарифи проіндексують у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+). А з 1 квітня 2019 року індексується рівень тарифів на перевезення багажу та вантажобагажу на 25%.

У компанії запевняють, що зараз перевезення здійснюються за тарифами нижче економічно обґрунтованого рівня більш ніж у два рази, також навантаження обумовлена перевезеннями пільгових категорій громадян.