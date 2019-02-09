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Одна людина загинула і десятки травмовані в результаті зіткнення двох поїздів в Іспанії

09.02.2019

Один человек погиб и десятки травмированы в результате столкновения двух поездов в Испании

Аварія на залізниці сталася о 18:20 за місцевим часом на ділянці між Сан-Вісенте-де-Кастельет і Манресой

Загинув 26-річний машиніст поїзда, шість пасажирів перебувають у важкому стані, 15 осіб отримали поранення середнього ступеня тяжкості і 37 – легкі травми. Всі постраждалі евакуйовані в лікарні.

Зіткнення сталося о 18:20 за місцевим часом на ділянці між Сан-Вісенте-де-Кастельет і Манресой.

Після зіткнення один з поїздів зійшов з рейок, рух поїздів на ділянці було перервано.

На місці катастрофи працюють рятувальники, лікарі і правоохоронні органи. Про причини аварії не повідомляється.

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