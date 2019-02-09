У Канаді засудили серійного вбивцю геїв

Він вбивав своїх партнерів.

У Канаді суд засудив до довічного ув’язнення серійного вбивцю Брюса Макартура. Він убив вісім чоловік і, ймовірно, готувався вбити дев’ятого, коли поліцейські прийшли до нього додому, щоб заарештувати.

Макартур народився в 1951 році в невеликому містечку в провінції Онтаріо. В молодості він був одружений, у шлюбі у нього народилися син і дочка. В середині 1990-х Макартур зізнався дружині, що він – гомосексуаліст, після чого розлучився і переїхав до Торонто, де почав зустрічатися з чоловіками і приєднався до місцевого гей-спільноти. У 2003 році він отримав дворічний умовний термін за звинуваченням у нападі, після того як ударив одного з своїх партнерів залізним прутом по голові.

Вбивати Макартур розпочав у 2010 році. Всі його жертви були геями, більшість з них були вихідцями з Азії і приховували свою гомосексуальність. З деякими з них у Макартура були романтичні стосунки. Після вбивств Макартур стриг своїх жертв, вставляв їм в рот сигари і робив фотографії. Він закопував трупи на своєму заміському ділянці, а відрізані волосся ховав у криївці неподалік від кладовища в Торонто. Довгий час поліція розслідувала заяви про зникнення чоловіків окремо, не підозрюючи, що між злочинами є зв’язок.

У 2013 році Макартура вперше допитали в рамках розслідування справи про зникнення однієї з його жертв, біженця з Шрі-Ланки Скандаража Наваратнама – поліція знала, що у Наваратнама і Макартура був тривалий роман, після завершення якого вони залишалися друзями. Вбивцю допитали як свідка, ніяких підозр він не викликав.

У 2016 році Макартур знову потрапив у поле зору поліції, після того як намагався душити секс-партнера у своєму фургоні. Ніяких звинувачень йому тоді не було висунуто. Підозрюваним він став лише в середині 2017 року: поліція виявила у щоденнику одного з убитих позначку «Брюс», зроблену поруч з датою, коли його бачили востаннє. Записи камер відеоспостереження показали, що він сідав у машину до Макартуру. За підозрюваним встановили спостереження, поліція також отримала дозвіл суду на проведення прихованого обшуку в його квартирі.

Макартура заарештували в січні 2018 року. Незадовго до цього до нього в квартиру зайшов чоловік, і поліція поспішила заарештувати підозрюваного, тому що побоювалася нового вбивства. Чоловіка виявили живим, він був прив’язаний до ліжка, а на його голову був надітий пакет. Як стало відомо пізніше, серед речей Макартура поліція виявила флешку, на якій були дев’ять папок. У восьми з них були фотографії вбитих, а в дев’ятій – знімки знайденого в квартирі чоловіка.

Відразу після арешту Макартуру пред’явили звинувачення тільки в двох вбивствах, проте вже через кілька днів в ході обшуків на його ділянці виявили останки та інших жертв. Пізніше Макартур визнав провину у всіх злочинах, в яких його підозрювали.

Згідно з канадськими законами, покаранням за вбивство першого ступеня у будь-якому випадку може бути тільки довічне ув’язнення. Єдине, що може змінюватися – термін, після якого Макартур зможе подати прохання про дострокове звільнення. Адвокати захисту просили про мінімальному у таких випадках термін у 25 років, прокуратура наполягала на 50 роках – у результаті суд став на сторону захисту. Макартур зможе просити про звільнення в 2044 році.